Aurora Ramazzotti critica Chiara Nasti, la risposta dell’influencer

Un periodo abbastanza negativo per la famosa influencer Chiara Nasti, ma forse positivo sotto l’aspetto della notorietà, dipende dal punto di vista in cui si vuole guardare la situazione. La ragazza, infatti, sembra sia stata protagonista di una serie di vicende che le hanno provocato una valanga di aspre critiche sui social.

Da poco la ragazza aveva pubblicato sui social una frase presa in prestito dall’attrice ungherese Zsa Zsa Gabor, che recitava:”Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”. Una frase che infatti ha scatenato l’ira e lo sdegno di molti utenti sul web, che hanno inondato di critiche la ragazza.

La situazione è degenerata quando la Nasti ha rincarato la dose pubblicando una foto di un rotolo di carta igienica con sopra stampate le critiche nei suoi confronti fatte dai tanti followers. Ovviamente le critiche sono raddoppiate e questo ha riscosso grande risonanza mediatica, tanto che persino la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, ha commentato i comportamenti della Nasti.

Un commento secco, breve ma eloquente, una semplice emoticon della faccina che si batte la fronte per manifestare sconcerto e incredulità. Un commento ovviamente che non è rimasto inascoltato; dopo che in molti avevano sostenuto il commento della Ramazzotti, Chiara ha risposto ad Aurora, dicendo: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo“.

Un momento decisamente negativo per Chiara, che in più video di risposta ha voluto sottolineare che, nonostante la sua frase altamente provocatrice e sessista, i commenti negativi ricevuti erano eccessivamente offensivi, tanto da oltrepassare il limite; la ragazza si è dunque sentita offesa e ferita da certi commenti diretti alla sua persona.