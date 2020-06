Chiara Nasti: il medico estetico parla del suo lato B rifatto, lei si sfoga sui social

Non si placano le accese polemiche che vedono protagonista la famosa influencer partenopea Chiara Nasti. La Nasti infatti di recente è stata protagonista di alcune polemiche sul web, prima per il tatuaggio sbagliato fatto insieme alla sua migliore amica, per poi passare alle insinuazioni dei suoi tanti haters, che la accusano di essere ricorsa più volte a trattamenti estetici per avere un fisico così tonico e scolpito.

La ragazza a più riprese ha smentito apertamente le accuse, affermando che il suo fisico tonico è il semplice frutto di dure sessioni di allenamento quotidiano, nessun ritocco estetico. Ma i tanti utenti che seguono la ragazza non si accontentano delle dichiarazioni della Nasti e preferiscono andare alla fonte, contattando direttamente il suo medico estetico.

Il medico della Nasti, a seguito della domanda posta da alcuni utenti, se la Nasti avesse o meno fatto ricorso alla chirurgia estetica per avere una lato B così tonico, il medico risponde: “Più Esculpt per tonificare il muscolo“. Pare insomma che la Nasti non abbia propriamente fatto ricorso alla chirurgia, ma solo un piccolo aiuto per la tonificazione. Ovviamente tutto questo ha creato un forte senso di fastidio in Chiara, che ha deciso così di rispondere in maniera chiara e decisa ai tanti haters che la accusano in continuazione.

Infatti la ragazza, tramite alcune storie Instagram, risponde: “Nell’ultimo periodo l’accanimento di certa gente è diventato così forte che anche se muovo un dito suscita scalpore mediatico, dove mi ritrovo su 71991 articoli inutili dove la notizia è il nulla mischiata col niente, soltanto perché le stessa paginette di ‘gossip’ provano odio nei miei riguardi“.

Parole di sfogo della Nasti, che si sente oltremodo pressata e soprattutto stressata dal comportamento di tutti quegli utenti che la criticano per ogni suoi movimento. La ragazza poi ha aggiunto un pensiero per tutti coloro che invece la amano e la difendono, concludendo: “Ringrazio invece tutte quelle persone che mi difendono a spada tratta […] vi voglio bene“.