Chiara Ferragni sul caso Fedez: "Sono fiera di lui, è andato contro tutti"

Non serve spiegare più di tanto l’episodio che ha investito nelle scorse ore il noto cantante Fedez. La notizia oramai è su tutti è giornali, ha letteralmente invaso i social e le reti televisive. Parliamo infatti della diatriba nata tra il cantante succitato e alcuni vertici della Rai.

Diatriba nata a causa del testo di un canzone di Fedez che avrebbe presentato al vaglio dei vertici Rai ed in seguito soggetto a censura ed invito ad usare tematiche e toni meno accesi. Fedez, in merito alla questione di censurare il suo pensiero, non ha di certo gradito l’iniziativa dei dirigenti, intavolando un’accesa discussione, registrando la chiamata e lanciandola in rete

Così facendo ha di fatto gettato benzina sul fuoco, risollevando la questione al concerto del primo maggio. In molti di certo hanno avuto modo di apprendere la notizia che ha toccato tematiche molto importanti come il Ddl Zan, l’omofobia e la citazione di alcuni nomi politici appartenenti alla Lega.

Il commento di Chiara Ferragni

Ovviamente non poteva mancare il commento a favore da parte della prima fan e sostenitrice di Fedez, sua moglie Chiara Ferragni. L’influencer più famosa del mondo ha voluto infatti commentare l’esibizione di suo marito ed anche il tema molto delicato e caldo che ha sollevato con il suo intervento. Ecco infatti cosa si legge dalle storie Instagram della Ferragni: “Non potrei essere più fiera di così di quello che ha fatto Fede stasera. Avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco. Sono super fiera“.

Di contro la Rai ha tenuto a precisare che la chiamata fatta con il cantante è stata sottoposto a una serie di tagli, decontestualizzando i significati delle frasi ed alterando il senso del discorso: “L’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli“.