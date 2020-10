Chiara Ferragni: il pancione in bella vista, ma lei è nuda

Se in America c’è la notizia della gravidanza della famosa modella Emily Ratajkowski, in Italia ha letteralmente impazzato la notizia della seconda gravidanza della famosa imprenditrice 33enne, Chiara Ferragni. Si conosce già tanto sulla gravidanza della donna, visto che aggiorna costantemente i suoi tanti fan su “Instagram”.

Sempre in termini di confronto, se da una lato Emily Ratajkowski ha fatto scalpore non solo per il suo annuncio di gravidanza, ma anche per la sua dichiarazione circa il sesso del bambino, tanto che ha di recente affermato: “A me e mio marito piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere“, dall’altro anche l’influencer italiana ha fatto molto parlare per una foto pubblicata di recente.

La Ferragni ha infatti postato una foto dove la si ritrae con il pancione in bella vista. Una didascalia molto breve ma simpatica: “Finalmente si vede“, scrive la donna. Ciò che però ha permesso la foto in questione di collezionare più di 500 mila like e migliaia di commenti è stato grazie al fatto che, la moglie di Fedez, nella foto appare quasi completamente nuda.

La data del parto di Chiara

Una foto artistica, tenera e per nulla volgare, ricevendo, in poco tempo, tantissimi commenti di complimenti e di congratulazioni. Per quanto invece la data di parto, Chiara afferma che esiste infatti la possibilità che la bambina possa nascere nello stesso periodo del compleanno del piccolo Leone – che ricordiamo è nato 19 marzo 2018 a Los Angeles – se non addirittura lo stesso giorno.

Ovviamente è ancora presto fare dei calcoli precisi, considerando anche la Ferragni è da poco entrata nella 18° settimana. Intanto suo marito Fedez ha da pochi giorni dichiarato che sarà inattivo sui social per qualche tempo, a favore di un progetto che sta attuando, per tutti i lavoratori dello spettacolo. Molto probabilmente si tratta di qualcosa di grosso, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.