Cecchi Paone attacca Paola Ferrari: "Guai a chi mi tocca Diletta Leotta"

Non si placa la querelle nata qualche settimana tra Paola Ferrari, volto storico nel mondo del giornalismo sportivo e Diletta Leotta, volto simbolo invece del noto colosso di streaming calcistico, “DZN”, ma andiamo con ordine. Giusto qualche settimana fa infatti, la Ferrari, a seguito di una domanda ricevuta durante una ricca intervista, ha fatto alcune dichiarazioni pungenti sulla sua collega Diletta.

Proprio in merito dell’appellativo “collega” sembra che per la Ferrari, la Leotta non rappresenti affatto il mondo del giornalismo sportivo, dunque non merita il nome di giornalista. Secondo la Ferrari infatti, Diletta è più una rappresentazione di una bellissima soubrette, con poco talento in ambito del giornalismo sportivo, con più probabilità di diventare l’erede di Belen Rodriguez, nulla di più.

L’intervento di Alessandro Cecchi Paone

Su un argomento così caldo e pungente ha voluto dire la sua il noto divulgatore scientifico, ex gieffino ed opinionista, Alessandro cecchi Paone che, con la sua rubrica di cui si cura su “Nuovo Tv”, ha voluto sottolineare di quanto le critiche della Ferrari siano in realtà la diretta rappresentazione di una competizione femminile, piuttosto che lavorativa.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Paone in merito alla storia, decidendo di prendere le difesa della giornalista 29enne: “Guai a chi mi tocca Diletta Leotta: trovo che sia una bravissima conduttrice, oltre che bella, ovviamente. Le sue capacità professionali sono indiscutibili, per questo auguro al volto di DAZN il meglio. E sono sicuro che riuscirà a ottenerlo“.

Sembra dunque che Paone abbia voluto esaltare le qualità professionali della Leotta, oltre che quelle estetiche. In realtà Diletta, la diretta interessata di questa vicenda, non ha mai dato adito a risposte in merito alle critiche della Ferrari. Soltanto in durante l’intervista a Silvia Toffanin, aveva semplicemente dichiarato che non ascolta per niente le critiche altrui, soprattutto se sono poco costruttive, volte unicamente a ferire una persona, senza margini di crescita professionale.