Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: "Non rappresenta le giornaliste italiane"

Una vita fatta di giornalismo serio e oltremodo professionale. Una carriera costellata di soddisfazioni e successi quella della giornalista sportiva Paola Ferrari. Da anni infatti la Ferrari ha voluto in tutti i modi imporsi nel panorama televisivo e giornalistico, ma con l’intento di far risaltare solo ed unicamente le sue capacità lavorative, senza diventare una donna appariscente.

In una recente intervista concessa a “Il Giornale“, la Ferrari percorre tutto l’arco della sua carriera e della sua continua voglia di migliorarsi, di dimostrare che la sua professionalità e la sue capacità in ambito lavorativo vanno ben oltre alla semplice estetica. Proprio a tal proposito infatti la Ferrari ha qualche parolina da spendere verso tutte le sue colleghe che sfruttano la propria immagine per ritagliarsi il proprio spazio nel mondo del giornalismo e della televisione.

Paola Ferrari e l’attacco a Diletta

In merito a questa tematica così delicata, non poteva non menzionare un personaggio che di recente risulta essere la principale protagonista di tutte le pagine di cronaca rosa del momento. Parliamo infatti della bellissima Diletta Leotta. Paola afferma di non aver mai accettato i modi di fare di coloro che utilizzano l’estetica e l’immagine per fare successo, affermando che la Leotta, con il suo modus operandi, non rappresenta per nulla categoria delle giornaliste italiane.

Ecco cosa ha dichiarato la Ferrari in merito alla questione: “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane. Lei può rappresentare solo se stessa o forse Belen“. Paola Ferrari si sente però di dare un piccolo consiglio all’attuale fidanzata di Can Yaman (ancora insieme, nonostante i tanti litigi che i due hanno affrontato), ovvero di godersi i tanti soldi che in questo periodo sta guadagnando, grazie alle sue innumerevoli apparizioni.

Un’ultima stoccata da parte della Ferrari nei confronti di Diletta è avvenuta quando, durante l’intervista, afferma che in realtà la Leotta non è la vera star di Dazn ma solo un volto simbolo del servizio streaming; alle spalle del colosso on demand esistono infatti figure molto più incisive, come Veronica Diquattro. Paola infatti spero che la con la Diquattro i modelli femminili possano un giorno cambiare.