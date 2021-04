Carolyn Smith si schiera con Alessandra Celentano: "Difende il vero ballo"

Il programma “Amici” di Maria De Filippi, giunto alla 20esima edizione, sta mostrando gli allievi nella fase serale del talent che decreterà verso il mese di maggio il vincitore. Tra i professori, da anni, siede Alessandra Celentano, maestra di danza, nota per i suoi modi aggressivi e schietti che attirano antipatie e simpatie dentro e fuori la scuola. I suoi modi sono però molto apprezzati da una esperta nel campo della danza. Vediamo di chi si tratta.

Alessandra Celentano, nipote di Adriano Celentano, è l’insegnante di ballo nella scuola di “Amici” e uno dei pilastri saldi della trasmissione. Un’insegnante di danza classica molto rigorosa che ci tiene che gli allievi imparino, non solo a ballare, ma punta anche molto sull’educazione, la severità e il rigore. Questi suoi metodi sono spesso causa di diatribe e scontri. Quest’anno ha avuto spesso diverbi con la collega Lorella Cuccarini, le due donne hanno due modi diversi di concepire il ballo.

I commenti della maestra Celentano, come ama che i suoi allievi la chiamino, sono sempre lapidari. A difendere Alessandra Celentano, ci pensa Carolyn Smith, grande professionista in questo campo, coreografa e giurata di “Ballando con le stelle” nel programma della Carlucci. Proprio la Smith si schiera dalla sua parte e sul settimanale “Oggi” la difende con queste parole: “Guai a chi la tocca”.

La Smith prosegue nella sua difesa a spada tratta della Celentano con queste parole: “Dicono che sia ‘cattiva’, ma è solo ignoranza… Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole”. Secondo la Smith non serve indorare la pillola, ma bisogna dire le cose come stanno e Alessandra è perfetta in questo ruolo.

Oltre alla Cuccarini che ha modi di fare e concepire la danza completamente diversi dalla Celentano, lo stesso Stefano De Martino, ex ballerino del talent e giurato, ammette di non essere molto d’accordo con i modi della maestra, ma con qualche battuta riesce a smorzare la pesante situazione che, in alcuni casi, si crea.