Carmen di Pietro: "Distrutta, ero la fidanzata di Maradona", la foto che ha indignato il web

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha generato un lutto incolmabile in tutti gli appassionati di calcio, di tutte le maglie e di tutte le nazionali, amanti del pallone e non. Tra i tanti che hanno voluto ricordare uno dei giocatori più bravi di sempre, anche la soubrette Carmen Di Pietro, ha deciso di postare una foto in ricordo di Maradona.

Tutto molto bello, ma qualcosa ha fatto letteralmente indignare il web. La foto scelta dalla Di Pietro appare infatti un fotomontaggio, riuscito anche male, dove viene raffigurata la 55enne, poco vestita, e Maradona in primo piano. In poco tempo la donna è stata ampiamente criticata per quella foto, reputata da molti di cattivo gusto.

La Di Pietro aveva scritto come didascalia: “Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione“, ma i fan hanno subito risposto: “Con tutto il rispetto sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere“, e molti altri commenti negativi nei confronti della soubrette.

La Di Pietro ha preso quindi le redini della situazione, giustificando il motivo della foto, spiegando che lei, nonostante sia stata in passato la fidanzata di Maradona, non aveva foto insieme, per questo ha deciso di pubblicare questo fotomontaggio che esiste su internet già da molti anni.

Carmen Di Pietro e la love story con Maradona

Molti ancora oggi stentano a credere quanto affermato dalla Di Pietro, ovvero della sua love story con Maradona, nei lontani anni 90: “era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi“. Secondo Carmen, la storia con Diego era durata appena un anno e mezzo, ma fu un anno davvero molto intenso con il calciatore.

Nel racconto infatti non sono mancati nemmeno dei dettagli piccanti sulla storia con il calciatore: “Una sera ero andata a trovarlo a Napoli. Stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. ‘Posso continuare a lavarti io?’, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca“.