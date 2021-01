Can Yaman e Diletta Leotta, su "Chi" il racconto dei cinque giorni di passione in hotel

Cinque giorni di passione in una delle città più romantiche del mondo, Roma, tra le vie del centro e poi nell’hotel di lusso in pieno centro, dove per uno scherzo (piacevolissimo) del destino soggiornavano entrambi negli stessi giorni: questo, stando a quanto riportato dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, è l’inizio della storia d’amore tra l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva più amata d’Italia, Diletta Leotta, inviata di Dazn.

Nel numero in edicola a partire da mercoledì 13 gennaio 2021, il noto settimanale che si occupa di gossip ha parlato proprio di amore, di una sorta di colpo di fulmine, pubblicando a sostegno della propria tesi delle foto molto eloquenti, che mostrano Can e Diletta insieme al tavolo del ristorante dell’hotel. I due sono molto vicini (ben più di quanto sarebbe lecito in tempo di Covid-19), lui sorride e a un certo punto abbraccia e bacia la giornalista siciliana.

Passione travolgente tra Can Yaman e Diletta Leotta

Sia Can Yaman che Diletta Leotta attualmente sono single: lui si è dichiarato tale più e più volte, rigettando sistematicamente le voci di presunti flirt con varie colleghe di set; lei sembrava essere tornata con l’ex fidanzato, il pugile Daniele Scardina, ma di lui non c’è più traccia da settimane, segno che stavolta probabilmente è finita davvero.

Il destino ha fatto sì che soggiornassero nello stesso hotel di Roma negli stessi giorni. Lui si trovava nella Capitale per registrare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su “Sandokan”, che lo vedrà al fianco di Luca Argentero; lei invece era l’inviata di Dazn per le partite di Campionato di Lazio e Roma.

Dopo il primo incontro, pare non si siano più lasciati per cinque giorni, fin quando cioè domenica mattina l’attore è tornato in Turchia e la Leotta si è racata andata allo stadio per la tele-cronaca di Roma-Inter. Ora che sono lontani, Can Yaman e Diletta Leotta si rivedranno presto? A quanto pare sì. Secondo le fonti del settimanale “Chi”, infatti, tra baci appassionati e tenere carezze sarebbe nato “un nuovo, travolgente amore”.