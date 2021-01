Can Yaman chiude Twitter dopo essere stato insultato per una presunta relazione con Diletta Leotta: "Sono fatti miei"

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale “Chi“, diretto dal conduttore Alfonso Signorini, Can Yaman e Diletta Leotta (conduttrice sportiva e volto femminile del sito di streaming DAZN) si sarebbero fidanzati. La rivista, oltre a lanciare questa bomba, lascia delle prove che sembrano confermare questa voce.

Stando a quando pubblicato dall’ultimo numero del settimane, Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero passato cinque giorni di passione in un hotel nel centro di Roma. Nelle varie foto, facilmente reperibili sul web, si possono notare le effusioni ed i loro sorrisi. L’attore si trova attualmente in Italia per girare gli spot della De Cecco insieme a Claudia Gerini diretti tutti da Ferzan Özpetek.

Su Instagram la pagina Instagram del settimanale “Chi” ha dichiarato: “Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo amore. La conduttrice di Dazn ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek”.

Can Yaman si cancella da Twitter

Queste indiscrezioni hanno ovviamente scatenato il web, dal momento che Can Yaman è molto amato in Italia grazie alle sue due serie televisive “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno”. Prossimamente invece dovrebbe essere il protagonista di “Sandokan“, nell’omonimo progetto internazionale Lux Vide previsto per il 2021 in cui compare anche Luca Argentero.

Non tutti però sono rimasti soddisfatti da queste indiscrezioni, e centinaia di fan di Can Yaman si sono scagliati contro la possibile relazione con Diletta Leotta. L’attore, probabilmente infastidito dai numerosi commenti negativi, ha dichiarato su Twitter: “Fatti miei, punto!” prima di cancellare il suo account dai social.

Il post resta ancora visibile nelle sue storie di Instagram, che attualmente risulta essere aperto in cui però ha limitato i commenti solamente alle persone che segue.