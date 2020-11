Briatore, la replica alle dichiarazioni della Gregoraci sulle seconde nozze

Non passa una puntata dove la famosa showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci, non diventi la protagonista indiscussa della serata. Sembra infatti che la donna si sia ritrovata protagonista, durante il corso dell’ultima puntata, per via di una sua dichiarazione riprendendo il discorso del suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore.

Facendo un breve sunto, la donna aveva confessato a Signorini che, durante il periodo del lockdown, aveva trascorso tutto il tempo insieme a suo figlio Nathan Falco e a Briatore. Le cose sembra siano andate talmente bene che addirittura l’imprenditore aveva anche proposto alla Gregoraci delle seconde nozze, per darsi una seconda possibilità in ambito amoroso.

Dichiarazioni forti e di certo non prive di risvolti, tanto che Briatore ha voluto commentare quanto dichiarato dalla sua ex moglie. Ci pensa infatti “Chi Magazine” a dare voce all’ex marito di Elisabetta, il quale afferma che quanto detto dalla Gregoraci sono solo fake news. Niente di vero insomma.

Al momento Briatore vive nel principato di Monaco, insieme a suo figlio. Sembra che l’uomo stia monitorando molto le azioni e le parole della Gregoraci, tanto che a questo giro ha preferito subito stroncare la fake news (così bollata da parte sua), detta dalla sua ex moglie.

Sembra dunque che tra i due non esiste alcun ritorno di fiamma, né da parte di Briatore né da parte della Gregoraci, tanto che, stando sempre a quanto affermato da Elisabetta durante la sua confessione a Signorini, a questa fantomatica proposta fatta dal suo ex marito la donna non aveva dato una risposta precisa e concreta.

Almeno per il momento sembra che questo ritorno di fiamma tra i due sia molto difficile, ma come si dice sempre, mai dire mai. Molto probabilmente il discorso verrà ripreso durante la prossima puntata, cercando quindi di far luce ancor di più sulla questione.