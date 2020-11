Briatore furibondo su Instagram: "Il motivo per cui ho portato Falco a Dubai è solo uno"

Quando ci sono di mezzo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, si sa, le polemiche sono all’ordine del giorno. Così come i gossip che ruotano attorno a questa (ex) coppia d’oro e al loro unico figlio Nathan Falco, che tuttavia non sempre corrispondono alla realtà. Anzi.

Accade così che Briatore decida di far chiarezza da solo sulle voci che circolano su di lui e lo faccia tramite il suo profilo Instagram. Tutto è cominciato quando, qualche giorno fa, l’ex manager della Formula Uno è volato a Dubai per inaugurare il suo nuovo locale Billionaire Life e ha deciso di portare Nathan Falco con sé.

Mamma Elisabetta Gregoraci è venuta a sapere della cosa grazie ad un messaggio inviatole dallo stesso Nathan nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove si trova reclusa (ancora per poco, visto che ha deciso di abbandonare agli inizi di dicembre, come da precedente contratto). Nessuno aveva trovato strano che Briatore portasse l’amatissimo figlio a Dubai assieme a lui, tanto più che sta da lui, ora che la madre è via per lavoro.

Nonostante ciò, negli scorsi giorni si sono diffuse alcune voci secondo cui l’imprenditore avrebbe deciso di portare Nathan Falco con sé per sottrarlo al bullismo dei compagni di scuola; un bullismo, pare, derivante dalle continue prese in giro cui il ragazzino sarebbe stato sottoposto per via della presenza della madre al GF Vip 5. Tale voce era stata confermata da Gabriele Parpiglia, autore del “Grande Fratello Vip” e noto giornalista di gossip. Peccato che la verità sarebbe tutt’altra e a far chiarezza è intervenuto lo stesso Briatore.

Sul suo profilo Instagram, l’imprenditore ha esordito spiegando: “Sono andato a Dubai per lavoro. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire”. Briatore ha terminato puntualizzando con un certo fastidio: “Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”.