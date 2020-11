Briatore porta il figlio a Dubai per via delle prese in giro sulla Gregoraci ricevute dagli amici

Con l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa del “Grande Fratello Vip” era risaputo sin dal primo momento che la donna avrebbe creato grandi scoop. Quello che forse si sapeva meno, era il fatto che le conseguenze dei comportamenti di Elisabetta avrebbero avuto risonanza anche all’esterno della casa.

In una recente live su “Instagram” di Gabriele Parpiglia, insieme alla modella romana Elena Santarelli, il giornalista ha dichiarato di aver avuto modo di parlare con l’ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore, dove ha affermato che in quel momento si trovava negli Emirati Arabi, insieme a suo figlio Nathan Falco.

Infatti è stato lo stesso Nathan a dichiarare quanto affermato da suo padre, in un recente videomessaggio, destinato a sua madre Elisabetta, fatto recapitare nella casa. Se inizialmente in molti hanno pensato che la partenza di Briatore per Dubai sia stata dovuta solo al senso di protezione per suo figlio, visto anche l’andamento preoccupante della cura epidemiologica del Covid-19, lo stesso Parpiglia afferma che in realtà la ragione pare sia un’altra.

Nathan Falco e le prese in giro degli amici a causa di sua madre

Briatore afferma: “Ho dovuto partire per portare via Falco“, e il motivo pare siano le continue prese in giro che il bambino stava ricevendo a causa di sua madre. Le gesta e i comportamenti della Gregoraci, soprattutto i suoi comportamenti equivoci con Pierpaolo Pretelli, hanno generato delle ripercussioni anche all’esterno della casa, coinvolgendo anche il piccolo Nathan.

La Santarelli però cerca anche di spezzare una lancia nei confronti della Gregoraci, dichiarando che non è per niente facile trascorrere il tempo in una casa con telecamere che registrano 24 h su 24: “Ci sono mille ragioni per cui Elisabetta ha scelto di fare il Grande Fratello e lei lo sa“.

Parpiglia però accetta solo in parte la difesa della Santarelli, affermando che la Gregoraci avrebbe anche potuto evitare molti comportamenti oltremodo equivoci, che hanno inevitabilmente lasciato molto all’immaginazione del pubblico da casa, ripercuotendosi anche su suo figlio: “Capisco che sei dentro una bolla ma magari ti potevi anche frenare una virgola“.