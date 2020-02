Brian Austin Green sulla lotta contro il cancro di Shannen Doherty: “È forte, lo supererà”

Dopo aver recitato per anni sul set di “Beverly Hills 90210”, Brian Austin Green e Shannen Doherty sono rimasti legati da una profonda amicizia che non li ha mai fatti perdere di vista. Capita quindi che i due abbiano modo di sentirsi per confrontarsi sui rispetti impegni professionali, ma anche su questioni più afferenti alla loro vita privata.

Proprio su questo ultimo aspetto, alcuni giorni fa Shannen Doherty ha pubblicamente ammesso di essere stata nuovamente colpita dal cancro al seno, una malattia che le era già stata diagnosticata nel 2015 e che da un paio di anni era in fase di remissione. Dopo aver aggiunto di trovarsi di fronte ad un incubo prepotentemente tornato a bussare alla sua porta, la 48enne ha annunciato che sarà ancora una volta costretta a tirar fuori tutta la sua forza e il coraggio, indispensabili per affrontare un male che la tormenta da diversi anni.

Sul punto, tra i tanti a volerle dimostrare la propria vicinanza troviamo proprio Brian Austin Green. Il marito di Megan Fox, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di US Weekly, affermando che quella dell’ex collega è a tutti gli effetti una situazione difficile.

Ma dopo aver premesso che l’ex Brenda Walsh della serie cult “Beverly Hills 90210” è una brava persona che merita di essere circondata da tutti i suoi fan e sostenitori, ha altresì aggiunto di aver fiducia nella sua tempra da lottatrice, che ancora una volta le darà la forza per reagire al male che con ostinazione è tornato a farsi sentire.

In ragione di queste considerazioni, nonostante la drammatica situazione che sta attraversando, Brian Austin Green si è detto convinto che Shannen riuscirà a venirne fuori da vincitrice. “Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, è forte. Lo supererà, ne uscirà” ha concluso il 46enne californiano, ricordando che così come già dimostrato in passato dalla stessa Shannen Doherty, sono proprio le avversità a spronare le persone a trovare la determinazione per combattere.