Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: è nata Isabel

Christian Vieri, conosciuto ai più con il nome di Bobo, e Costanza Caracciolo avevano annunciato tempo fa l’arrivo della loro secondogenita e sono ora tornati alla ribalta della cronaca rosa grazie ad un evento straordinario che li riguarda; infatti l’ex calciatore e l’ex velina di “Striscia la Notizia” sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio del lieto evento è stato affidato ad un post che è poi stato condiviso sui profili social di Vieri e della Caracciolo.

Bobo ha annunciato l’arrivo della secondogenita con una foto dove troneggia l’immagine di un fiocco rosa con su scritto: “Benvenuta Isabel, Coco’ love u forever“. In un momento così triste a causa dei numeri di contagi e di morti a causa della pandemia di Coronavirus, la lieta notizia dell’arrivo della piccola Isabel strappa un sorriso ai tanti fan di Bobo Vieri, papà più che orgoglioso, e della moglie, che neanche un anno fa aveva messo al mondo la piccola Stella, la prima figlia della coppia.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis

Alla nuova arrivata i coniugi Vieri hanno dato il nome di Isabel, stesso nome di una delle figlie dell’altro matador dei campi di calcio, ovvero Francesco Totti. Costanza Caracciolo ha spesso condiviso con i fan di Instagram l’evoluzione della sua ultima gravidanza, pubblicando foto con in mostra le forme sempre più arrotondate ed evidenti del suo pancione.

Bobo e Costanza si sono uniti segretamente in matrimonio lo scorso anno, per poi rivelarlo pubblicamente in una recente intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a “Verissimo“. Fu proprio in quell’occasione che la coppia rivelò anche l’intenzione di allargare la famiglia. Un desiderio che è diventato presto realtà.

Nelle sue Instagram Stories, Costanza ha pubblicato questa mattina un post molto particolare che ha incuriosito in tanti: “Grazie, a voi tutti amici, per la vostra presenza, i vostri messaggi, le vostre chiamate, il vostro affetto e il vostro sostegno…Accanto a me, in un momento così particolare (voi sapete chi siete)“. Parole che hanno fatto immediatamente pensare all’arrivo della piccola Isabel.