Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto genitori bis: le indiscrezioni sulla nuova gravidanza

L’ex velina Costanza Caracciolo ed il campione di calcio Bobo Vieri sono tornati alla ribalta della cronaca per una notizia che li riguarda, cioè quella che li vedrebbe presto nuovamente genitori; stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la Caracciolo sarebbe già in attesa di un secondo bebè, che si dice possa essere una femmina.

La coppia è stata recentemente immortalata in alcuni scatti “rubati” e pubblicati dal settimanale di gossip “Chi”, scatti che attesterebbero le voci che sono ormai in circolo da diverse settimane. Nel corso di una recente intervista di coppia a “Verissimo” sia Bobo che Costanza non hanno fatto mistero circa il desiderio di allargare la famiglia.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo presto genitori bis

La notizia della nuova gravidanza non è stata al momento ufficializzata dalla coppia, che anche in occasione della prima gravidanza ha preso del tempo prima di condividere con i fan il lieto evento, una decisione presa anche in seguito ad un precedente aborto spontaneo che ha fatto molto soffrire sia Costanza che Bobo.

Dagli scatti pubblicati dal celebre magazine, Costanza appare con un bel pancione, che viste le dimensioni sembra ormai che la gravidanza abbia superato il terzo mese, quelli più difficili e pericolosi. Stando a quanto si apprende dalla rivista, l’ex velina sarebbe in attesa di una bambina, che andrà quindi a fare compagnia a Stella.

Dopo la nascita della primogenita, Costanza e Bobo si sono uniti in matrimonio in gran segreto a Milano; una cerimonia intima e riservata, così com’è sempre stato il loro amore, anche se la Caracciolo aspetta di sposarsi anche in chiesa. La notizia dell’arrivo di un’altro bebè in casa Vieri ha scatenato la gioia dei fan del calciatore così come quelli dell’ex velina di Striscia La Notizia, tanto da inondare di like e cuoricini i post che parlano della lieta notizia.