Benji & Fede si separano, le fan puntano il dito contro l’attrice Bella Thorne

È ufficiale, Benji & Fede si sciolgono. Il famoso duo ha annunciato ai loro numerosi seguaci, che terranno il loro ultimo concerto insieme all’Arena di Verona, il prossimo 3 maggio. Dopo cinque lunghi anni di successi e importanti riconoscimenti, i due musicisti hanno deciso di separarsi cosi da avviare singolarmente due distinte carriere.

L’Arena di Verona, sarà l’ultimo sfondo dell’unione artistica tra Benji & Fede, che segnerà la fine di questa loro grande avventura professionale: “Sarà un concerto evento che ripercorrerà la nostra carriera dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes e che sarà anche l’occasione di festeggiare un’incredibile storia di musica e amicizia”.

I due giovani artisti hanno avviato la loro splendida carriera nel lontano 2010, quando si conobbero casualmente su Facebook e piano piano iniziarono a farsi strada verso il successo nazionale. Da quel momento, i due ragazzi sono diventati una delle coppie d’oro del pop italiano, capaci di dominare le classifiche musicali italiane a fianco di grandi nome della musica.

Nonostante la loro giovane età, il duo ha avuto il piacere e l’onore di collaborare con artisti di grande spessore come Max Pezzali, Jasmine Thompson, Cristina D’Avena, Annalisa, Shade, Alessio Bernabei e altri ancora. Difficile dimenticare i loro brani di successo che sono diventati addirittura grandi tormentoni estativi: “Forme geometriche”, “Sale”, “Moscow Mule”, “Dove e quando”, “Buona Fortuna”, “Eres mia”, “Tutto per una ragione” e tantissime altre.

Tuttavia, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno deciso di raccontare nel loro libro “Naked” questa loro difficile scelta, con lo scopo di far comprendere e spiegare la motivazione di tale divisione ai loro amati fan. Questi ultimi hanno appreso la notizia attraverso i social rimanendo sconvolti da questo annuncio: “Sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. (…) l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile”.

In molti, sui vari social, hanno puntato il dito verso Bella Thorne, compagna di Benji, che avrebbe potuto ostacolare il percorso artistico del suo amato ragazzo. In realtà, l’attrice statunitense non è mai stata totalmente accettata dai fan del gruppo soprattutto per la sua eccentrica personalità.

A fine gennaio Bella ha annunciato ai suoi numerosi followers di avere importanti notizie in serbo, decorando il suo post con l’emoji di un anello. Alcuni fan hanno associato questa separazione artistica con le scelte private di Benji, come un matrimonio o nuovi percorsi professionali influenzati da Bella, capaci di allontanare il musicista dal suo caro collega.