Benedetta Parodi: la sua ennesima gaffe non passa inosservata al popolo del web

Benedetta Parodi, indiscussa padrona di casa di Bake Off Italia, talent culinario in onda ogni venerdì sera su Real Time, è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico sia maschile che femminile. La competenza e la professionalità dimostrata al fianco dei giudici Enrst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, l’hanno resa molto popolare oltre che seguita sui social network, dove non di rado interagisce con i propri follower, dando consigli sulla cucina e non solo.

Negli ultimi giorni, alle prese con lo smaltimento dei vecchi libri del liceo, la 47enne giornalista di origini piemontesi ha chiesto come fare per disfarsi dei CD e dei testi scolastici che non ha più modo di utilizzare.

Pur essendo molto impegnata nel far ordine tra le vecchie scartoffie, Benedetta Parodi ha avuto per l’occasione anche il tempo di proporre ai propri follower un bel piatto di cous cous. Alcuni di loro non avrebbero però gradito il suggerimento. A non andare a genio non sarebbe stata la portata in sé, ma il modo in cui questa è stata scritta: anziché chiamarla “cous cous”, l’ex giornalista di Studio Aperto ha fatto riferimento ad un più improbabile “cus cus”.

La gaffe, diffusasi in un batter d’occhio sul web, ha sollevato l’ilarità degli internauti, che non hanno perso tempo nel canzonare la presentatrice, evidentemente troppo impegnata tra la conduzione di Bake Off e le pulizie di casa.

La figuraccia arriva a distanza di pochi giorni dall’ennesima gaffe commessa dalla sorella di Cristina Parodi. Ad inizio settembre la scrittrice di diversi libri a base di ricette aveva pubblicato la foto con una crostata a base di prugne e zenzero. Nello scatto compariva anche una tazza e un giornale, più nello specifico una copia del Corriere della Sera in cui compariva in bella vista il titolo: “Gli amici spariti: Ho ucciso Elisa vi porto da lei”. Il riferimento al terribile omicidio di Elisa Pomarelli non è stato gradito dagli utenti della rete, scossi da un crimine inquietante che mal si addiceva al contesto. Benedetta Parodi ha così dovuto rimaneggiare la foto, dalla quale è stato prontamente rimosso il titolo incriminato.