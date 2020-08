Belen Rodriguez risponde a Maria De Filippi: "Niente perdono"

Nessun dietro front per la bella modella argentina Belen Rodriguez. Divenuto infatti l’argomento più caldo dell’estate, la rottura del rapporto tra modella e il ballerino Stefano De Martino, ha destabilizzato non poco i tanti fan della coppia. A dichiararsi, in più episodi, ampiamente ferita e lacerata da questo evento, appare proprio Belen, che con fatica tenta di voltare definitivamente pagina, iniziando un nuovo capitolo della sua vita.

Proprio in quest’ottica, la donna ha voluto rispondere (seppur in maniera indiretta) a quella ipotesi di Maria De Filippi, quel possibile ritorno di fiamma tra lei e Stefano. In una recente intervista infatti, la regina della Mediaset aveva affermato che Stefano, ha una capacità molto particolare, quello di farsi perdonare l’imperdonabile.

Con ogni probabilità la Rodriguez ha avuto modo di leggere l’intervista in questione, e ha deciso di voler cestinare subito questa ipotesi, e lo ha fatto tramite una IG stories. Nella storia infatti si vede la showgirls intonare la canzone di Gianluca Grignani ‘La mia storia tra le dita’, e nel punto chiave della canzone, quando il testo recita: “ricorda a volte un uomo va anche perdonato“, Belen personalizza leggermente il testo, aggiungendo un secco e deciso: “No“.

Nessuna possibilità di perdono quindi per Stefano che, dal canto suo, continua la sua politica da silenzio oltremodo religioso. Ad oggi non si conoscono ancora le dinamiche della rottura tra i due, ma a quanto pare, considerando che Stefano non è molto aperto al dialogo con i suoi fan, sarà forse Belen, in futuro, a chiarire le motivazioni reali, che hanno portato alla definitiva rottura del rapporto.

Intanto in casa Rodriguez, sembra che non è solo Belen ad avere delle crisi amorose, ma anche Cecilia e Ignazio Moser. Di recente infatti il gossip ha vociferato di un periodo buio per i due, ma alcune foto pubblicate la serata di ieri, hanno messo a tacere ogni pettegolezzo. La coppia infatti si è mostrata più felice che mai insieme.