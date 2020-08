Belen e Stefano, ipotetico ritorno di fiamma: l’opinione di Maria De Filippi

Una delle coppie più discusse di sempre, quella composta da Belen Rodriguez ed il ballerino Stefano De Martino. Come oramai in molti sanno, i due ragazzi hanno troncato definitivamente la loro storia d’amore. I motivi sono ancora oggi oscuri, ma ciò che appare certo è che tra i due non è finita nel migliore dei modi.

Il futuro tra loro sembra quindi segnato, ma a mischiare ancora una volta le carte in tavola ci pensa la regina della Mediaset, Maria De Filippi, che ha di recente ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra i due. In una nuovissima intervista, concessa al settimanale Gente, ‘Queen Mary’ rivela la sua opinione sulla coppia e sul loro ipotetico futuro insieme.

La De Filippi conosce molto bene Belen, ma ancora meglio Stefano, considerando che il programma di Maria “Amici”, fu per Stefano il vero trampolino di lancio nel mondo della televisione. La conduttrice di “Amici” ha di fatto affermato che Stefano è da sempre un combina guai: “Se non fa pasticci non è lui“.

Non passò molto tempo dalla rottura con Belen, che Stefano andò a far visita la De Filippi a Roma, approfittando delle sue trasferte a Napoli per registrare il programma “Made in Sud”; a proposito di questa visita, Maria già in quell’occasione si insospettì, aggiungendo: “So perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi (guai, ndr)“.

Sospetto che in futuro divenne certezza, in quanto poi si venne a conoscenza della fine del suo rapporto con la Rodriguez. Nonostante quanto successo però, la moglie di Costanzo appare comunque ottimista, affermando che Stefano ha una capacità innata: “Di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere“.

Ma cosa ha di così speciale? La presentatrice di “Uomini e Donne” rivela: “Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni“. Chissà se Maria avrà realmente ragione su queste ipotesi, non resta che attendere che i due ragazzi facciano le proprie mosse.