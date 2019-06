Belen Rodriguez e Stefano De Martino, secondo matrimonio simbolico celebrato da una persona davvero speciale

In tanti speravano che Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornassero insieme, e così è stato per la felicità dei loro fans. I presupposti per una loro riappacificazione c’erano tutti, infatti nessuno dei due aveva mai nascosto il fatto che tra loro ci fosse stata una storia molto importante e le loro dichiarazioni lasciavano una porta aperta su un ritorno di fiamma, che alla fine è arrivato.

Le storie che entrambi hanno avuto, agli occhi dei fatti odierni, sembrano aver aiutato ulteriormente Belen e Stefano a capire quanto grande fosse il loro amore e, ampiamente documentato sui social, il nuovo inizio ha fatto felice soprattutto il loro bimbo, Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il secondo matrimonio celebrato da Santiago

Spunta in queste ore su Instagram una Story postata dalla Rodriguez che ha fatto divertire e intenerire i suoi milioni di followers, per la precisione 8 milioni e 800 mila al momento. Le immagini che scorrono nel filmato mostrano Belen mano nella mano con Stefano e in mezzo a loro, con la faccia furbetta e divertita, il loro figlio Santiago.

Frettolosamente, forse per la voglia di tornare a giocare con i suoi amichetti, il bimbo guidato dalle parole di mamma e papà proclama ufficialmente: “Vi dichiaro, marito e moglie!“, per poi scappare di corsa verso nuove avventure. I due genitori si guardano con complicità e divertiti a loro volta, scambiandosi un lungo bacio appassionato, sempre mano nella mano. Un’ulteriore prova che tra i due sta andando tutto alla grande.

Pochi giorni indietro era uscita la notizia di una probabile gravidanza di Belen, gossip che è stato smentito ma non escluso. Infatti De Martino ha dicharato che nessun bebè è in arrivo, ma che i lavori sono in corso. Quindi sembra proprio che tra i loro progetti futuri ci sia anche il secondo figlio.