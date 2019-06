Belen Rodriguez incinta del secondo figlio: i bene informati aggiungono informazioni importanti

La notizia di una riappacificazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto il giro del web e reso felice chiunque sperasse in un happy ending tra i due. Sembra, inoltre, che le belle notizie non siano finite, in quanto sta diventando sempre più prepotente l’ipotesi di una seconda gravidanza della bella showgirl.

Santiago, il primogenito della coppia, potrebbe presto avere un tenero bebè da coccolare e da accudire, anche se l’ufficialità di questa notizia non è arrivata ancora dai diretti interessati. In passato sono state accreditate altre gravidanze alla Rodriguez, anche durante la sua storia con Andrea Iannone, ma ultimamente visto il riavvicinamento con l’ex marito, la notizia sembra più credibile.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi particolari sull’eventuale gravidanza

A certificarla ancora di più ci pensa il settimanale “Spy“, ideato da Alfonso Signorini, e sulle cui pagine è comparsa una notizia che ha fatto alzare le antenne di tutti gli amanti del gossip. Sulle pagine della rivista, infatti, si legge: “Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due”.

Il giornale precisa che sia Belen che Stefano non abbiano ancora confermato tale novità, ma alcuni post comparsi sui profili social degli interessati sembrano andare verso quella direzione: “La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta”.

Questo non è tutto, infatti più avanti su “Spy” vengono menzionati alcuni “bene informati” in grado di aggiungere altri particolari: “I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia“. Insomma, stando a queste informazioni, ben presto per Belen sarà impossibile non dare l’annuncio, visto che il suo pancino lieviterà, anche se il suo fisico statuario le ha permesso fino ad ora di tenere segreto il suo stato interessante.