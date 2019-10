Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nuova casa a Milano per la coppia?

Si torna a parlare della coppia più discussa della televisione: la bellissima showgirl Belen Rodriguez ed il ballerino (e da poco presentatore), Stefano De Martino. La coppia infatti, in un modo o nell’altro, si ritrova sempre al centro delle migliori riviste di gossip, garantendo sempre notizie ad alta visibilità mediatica.

I due ragazzi appaiono molto attivi anche sui loro social network personali, tanto che le migliori notizie vengono proprio pubblicate dalla coppia stessa; pare infatti che da poco i due si siano concessi un lungo viaggio alle Maldive, lontano da tutti e da tutto, e che siano ritornati più forte e ritemprati che mai.

Le cose in amore vanno davvero alla grande per i due, appaiono di fatto molto affiatati e di sicuro più innamorati di prima; e proprio a proposito di amore e di convivenza, pare che tra i due vi sia aria di grandi novità. Dal profilo Instagram della modella argentina, infatti, sono emerse delle immagini davvero molto particolari.

Pare che tra le Ig stories di Belen siano comparse una serie di foto di una casa molto grande e spaziosa, ma soprattutto vuota. La casa in questione, situata a Milano, appare appena tinteggiata, con tanto di balconi nuovi e ringhiere ancora protette col cellophane. In una di queste storie Belen scrive come titolo della storia: “Qualcosa di nuovo“.

Tutto lascia quindi presagire un nuovo passo per Belen e Stefano, ossia l’acquisto di una nuova casa nel cuore di Milano. A quanto pare le cose vanno molto bene per i due ragazzi, non solo sotto il punto di vista amoroso; anche in quello lavorativo infatti per i due sembra essere un periodo davvero molto interessante, ricco di impegni lavorativi.

La conduzione del programma targato Rai “Stasera tutto può succedere” sembra davvero alla portata di Stefano, che riesce sempre di più a convincere nei panni di presentatore, mentre Belen è impegnata nel consueto programma “Tu si que vales” e pare che addirittura a breve sarà impegnata nella realizzazione di un nuova serie targata Netflix.