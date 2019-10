Belen Rodriguez ingaggiata in una serie Netflix

Belen Rodriguez sta per dare una svolta alla sua carriera e compiere un nuovo passo in avanti. Stando alle parole dell’argentina, in cantiere vi è la realizzazione di una nuova serie Netflix che la vede protagonista. Belen, che ha da poco ricucito i rapporti con Stefano De Martino, suo marito e con il quale ha un figlio, Santiago, non è nuova nelle vesti di attrice.

Ha già lavorato in passato nel cinepanettone “Natale in Sudafrica“, in “Se sei così ti dico sì” con Emilio Solfrizzi, in “Non c’è due senza te” con Fabio Troiano. Ha esordito però in Argentina, nel serial televisivo “Palermo Hollywood Hotel” e proprio ad una rivista argentina ha rilasciato un’intervista, raccontando di questo nuovo progetto che la vede coinvolta.

Belen che è argentina di nascita, ha preferito la rivista LasRosas rispetto ai rotocalchi italiani, per annunciare la sua presenza ad una nuova serie prodotta da Netflix, sulla quale però mantiene il massimo riserbo. La Rodriguez ha solo dichiarato: “Sto per realizzare un sogno. Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix“.

La Rodriguez, che è attualmente impegnata con la conduzione di “Tu si que vales” su canale 5, non ha espressamente detto che si tratta di un ruolo da attrice, né ha aggiunto altro oltre le parole pronunciate. E’ facile però intuire che si tratti di un ruolo da attrice, perchè continua la sua intervista raccontando che l’attrice a cui si ispira è Merly Streep.

Sulla Streep ha dichiarato: “Mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà“. Insomma, gli ingredienti affinché la rivedremo prossimamente nelle vesti di attrice ci sono tutti e chissà cosa ne penserà Stefano De Martino, con il quale, Belen, proprio in questi giorni si sta godendo una vacanza alle Maldive.