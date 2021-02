Belen Rodriguez conferma la gravidanza: "Sono al quinto mese"

Per una volta i gossip che la riguardavano si sono rivelati assolutamente fondati: dopo un paio di mesi di voci incontrallate che parlavano della presunta gravidanza di Belen Rodriguez, alla fine la notizia è stata confermata dalla diretta interessata. Passati i primi tre mesi, quelli critici in cui sono più alte le possibilità di un aborto spontaneo, la showgirl argentina ha dato l’annuncio attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” diretto dal suo fedele amico Alfonso Signorini.

Al settimo cielo, Belen ha rivelato di essere già al quinto mese. Il bimbo – o la bimba, visto che la Rodriguez ha ammesso di “sentire” che si tratta di una femminuccia, pur non avendo ancora conferme in merito – nascerà dunque tra giugno e luglio, quasi certamente sotto il segno del cancro. Il papà ovviamente è il nuovo compagno di Belen, il parrucchiere 25 enne Antonino Spinalbese, conosciuto la scorsa estate a Ibiza.

Da quanto si sono incontrati nell’agosto 2020, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez fanno coppia fissa e appaiono sempre più innamorati. Per stare il più possibile accanto alla sua donna, il ragazzo ha preso un’aspettativa non retribuita dal rinomato salone di parrucchieri di Milano dove lavorava e attualmente si sta cimentando nella fotografia: il suo sogno, infatti, è quello di diventare un bravo fotografo, e mettedosi costantemente alla prova con un soggetto come Belen, i risultati non possono che essere straordinari.

La nuova gravidanza di Belen è voluta e la showgirl si è detta al settimo cielo. Nel ripercorrere poi la sua storia d’amore con Antonino, ha dichiarato che per lei è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Non appena l’ha visto (lui si era recato nella sua villa alle Baleari per farle i capelli), è stata attratta dalla sua bellezza; subito dopo ha avuto modo di apprezzarne la gentilezza e il suo essere completamente diverso dagli uomini avuti fino a quel momento, tutti caratterizzati dal loro essere “stron*i”, incapaci di darle una serenità a lungo termine.

Belen ha rivelato inoltre che è molto infastidita da come la stampa in genere parla dei suoi uomini, cercando di sminuirli con la considerazione che guadagnano meno di lei. “Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone “potenti”, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate” ha ribadito Belen. Che ha concluso, con un certo orgoglio: “Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola”.