Belen Rodriguez cerca casa a Milano, la rottura definitiva con Stefano De Martino

Sembra oramai cosa fatta, la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare sia giunta al capolinea definitivo, senza possibilità di un ritrovo della via pacifica. Un ritorno di fiamma durato abbastanza poco, in cui sembrava, per i fan della coppia, che tutto si fosse chiarito per il meglio; ma a quanto pare tante erano le divergenze ed il periodo di lockdown ha comportato l’inevitabile distruzione della coppia.

Di recente il noto settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto scattate dai paparazzi, che ritraggono Belen, insieme al suo migliore amico Mattia Ferrari, alla ricerca di un nuovo appartamento a Milano, lontano dalla dimora con cui ha vissuto con suo figlio Santiago e con suo marito Stefano.

Un totale cambiamento dunque per la soubrette argentina, che sembra aver deciso in maniera del tutto definitiva di voltare pagina e ripartire con una nuova vita, ovviamente senza Stefano. Intanto sul fronte opposto, sembra che De Martino sia molto impegnato a Napoli con la conduzione di “Made in Sud“, ma nonostante tutto il ragazzo trova sempre del tempo per adempiere al suo ruolo di padre.

Di recente infatti si è avuto modo di fotografare Stefano in quel di Milano, mentre era intento far visita a suo figlio Santiago, rigorosamente dopo essersi accertato dell’assenza di Belen. Non è ancora possibile venire a conoscenza dei motivi reali alla base della rottura tra i due, ma ciò che appare certo è che la motivazione non ha nulla a che vedere con episodi di tradimento o di mancanza di fiducia.

Molto probabilmente, la prima persona a parlare e a dichiarare la rottura definitiva del rapporto sarà proprio Belen; d’altro canto, tra i due, è lei che è molto attiva e presente sui social network, a differenza di Stefano che appare invece molto più restio a pubblicare fatti della sua vita privata in pubblico. Non resta dunque che attendere ulteriori sviluppi.