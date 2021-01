Belen Rodriguez aspetta un figlio: arriva la reazione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è incinta. È questa la notizia bomba di gossip che nelle ultime settimane serpeggia nel mondo dello spettacolo. Tutte le principali riviste, i siti che si occupano di cronaca rosa, non fanno altro che parlare di ciò. E’ stata “Novella 2000” a lanciare l’indiscrezione e da lì, la notizia si è estesa a macchia d’olio. Belen sarebbe al quarto mese e il nascituro dovrebbe arrivare la prossima estate.

La Rodriguez, dopo l’arrivo di Santiago, avuto 7 anni fa dal suo ex marito Stefano De Martino, è adesso nuovamente in dolce attesa e questa volta del suo compagno, Antonino Spinalbese. Un amore il loro nato da poco, la scorsa estate, quando Spinalbese che di professione fa l’hair stylist, si recò a casa della modella argentina per sistemarle i capelli.

Da quel momento i due non si sono più lasciati. Spinalbese è stato presentato a tutto il clan Rodriguez e pare che siano pazzi di lui. Anche Santiago ha un buon rapporto col compagno della mamma e Belen, ha fatto in modo che i due si conoscessero e apprezzassero. Tra la modella argentina e Antonino ci sono 11 anni di differenza, lei ne ha 36 lui 25, ma nonostante ciò hanno deciso di bruciare le tappe e mettere su famiglia.

Se tutto sembra essere perfetto, in molti si sono domandati cosa ne pensi Stefano De Martino, non solo ex marito della Rordiguez ma anche e soprattutto papà di suo figlio Santiago. Secondo fonti vicine al ballerino, sembrerebbe che Stefano non abbia preso per niente bene la notizia della gravidanza di Belen, soprattutto perché conosce Spinalbese da poco e a suo dire, avrebbe bruciato le tappe.

Anche il magazine “Oggi” è intervenuto sulla faccenda e stando a quanto riporta, a Stefano non sarebbe andato giù nemmeno il rapporto che suo figlio Santiago e Antonino avrebbero instaurato in poco tempo. In particolare, Belen ha voluto far si che il fidanzato e il figlio avessero un rapporto solido e la vacanza natalizia trascorsa in Trentino è servita ai due per legarsi ancora di più.

Oggi Santiago e Spinalbese hanno un ottimo rapporto e ciò non sarebbe visto di buon occhio da papà De Martino. Al momento Stefano ufficialmente tace sulla vicenda, sia per quanto riguarda la notizia della nuova gravidanza di Belen, sia per quanto riguarda il legame tra suo figlio e il nuovo compagno della sua ex moglie. Ma amici del ballerino, danno per certe queste notizie.