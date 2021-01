Belen Rodriguez è incinta: secondo figlio in arrivo per la showgirl argentina

La notizia è di quelle bomba. Certo, quando c’è lei di mezzo il gossip è sempre esplosivo, fa rumore e impazza e anche questa volta non è da meno: Belen Rodriguez sarebbe incinta. Dopo la clamorosa separazione bis da Stefano De Martino e l’indiscrezione secondo la quale il matrimonio sarebbe naufragato perché il ballerino aveva una storia clandestina con Alessia Marcuzzi, Belen si è rimessa in gioco.

Dalla scorsa estate, la showgirl è legata ad Antonino Spinalbese e adesso pare che i due stiano per mettere su famiglia. Il condizionale è una forma di prudenza che solo i diretti interessati possono sciogliere, come suggerisce “Novella 2000“, ma la fonte viene etichettata come una di quelle che “non si mettono in dubbio“. Insomma, stando a quanto si apprende, dubbi appunto non ve ne sono: dopo Santiago nato 7 anni fa, Belen starebbe per diventare mamma per la seconda volta.

Santiago De Martino, figlio della Rodriguez e di Stefano è stato concepito circa 3 mesi dopo che la coppia si conobbe e anche questa volta, pare che Belen abbia fatto tutto in fretta. D’altronde si sa, la showgirl argentina non è donna da fare progetti, in amore si lancia, lascia prevalere il sentimento sulla ragione e anche questa volta, il cuore ha avuto la meglio.

Il piccolo in arrivo sarebbe figlio del secondo lockdown. Quando Belen e Antonino si sono ritrovati ancora una volta chiusi in casa, come l’Italia tutta, hanno pensato di dedicarsi un po’ a se stessi e il risultato è stato assicurato. I due che si sono conosciuti lo scorso agosto, diventeranno genitori il prossimo settembre e come suggerisce “Novella 2000”, se i rumor non ingannano Belen e Antonino avrebbero concepito il loro piccolo, circa un mese dopo essersi conosciuti.

La Rodriguez non ha mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Santiago e il momento sembra essere arrivato. Se con De Martino non ha funzionato per la seconda volta, Spinalbese sembra invece essere l’uomo giusto per mettere su famiglia ancora una volta. La coppia si sarebbe conosciuta in una calda giornata di agosto, sotto il sole cocente di Milano.

Antonino, che di professione fa l’hair stylist, si è recato a casa di Belen per sistemarle i capelli e da lì è nato tutto. L’uomo piacerebbe anche a tutto il clan Rodriguez, difatti la showgirl è molto legata ai suoi genitori, suo fratello Jeremias e sua sorella Cecilia e Spinalbese è stato promosso anche da loro. Difatti tutti insieme hanno trascorso le vacanze natalizie in montagna.

Dunque, se qualcuno sognava il Belen-Stefano tris, dovrà ricredersi. Sicuramente i due rimarranno legati a vita grazie al piccolo Santiago, ma ognuno di loro ormai ha intrapreso la propria strada e la strada di Belen è più che concreta. Insomma, se la matematica non ci inganna e i rumors sono confermati, la Rodriguez e Spinalbese il prossimo settembre diventeranno genitori.