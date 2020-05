Belen lontana da De Martino, ma è in compagnia di Elodie

Con l’allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo nel tentativo di arginare l’avanzare inesorabile del Coronavirus, in molti ora sembrano sollevati nel poter mettere il naso fuori casa. Tanti sono stati infatti coloro che oggi hanno deciso di uscire, anche solo per andare a trovare gli amici e tra questi non sono stati esenti i personaggi famosi, tra cui spuntano i nomi delle due amiche Belen Rodriguez e Elodie di Patrizi.

Le due infatti, abitando nel capoluogo lombardo, hanno deciso di vedersi e di scattare un selfie da postare sui social. Ovviamente in poco tempo la foto ha avuto subito migliaia di commenti, alcuni anche sotto forma di appunto per le due ragazze che sembra non abbiano adottato la misura di contenimento più importante, la mascherina, e su questo aspetto qualcuno infatti ha avuto da ridere.

Belen in questo momento si ritrova a vivere da sola, senza il suo Stefano, in quanto quest’ultimo è partito per Napoli, dal momento che a breve riprenderà anche il programma “Made in Sud“, del quale sono già iniziate le registrazioni delle puntate. Sembra dunque che tutto stia ritornando, con calma e cautela, alla normalità.

Di recente De Martino aveva accennato alla sua partenza: “Ritorna ‘Made in Sud’ il mese prossimo […] per questo motivo […] mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma“. Non si conoscono invece i progetti di Belen, ma di certo a breve anche la showgirl sarà impegnata con qualche programma televisivo.

Per quanto riguarda Elodie invece, la ragazza ha trascorso la sua convivenza con il suo fidanzato Marracash e in una recente intervista ha affermato che a volte non sono mancati piccoli litigi di coppia, dovuti al fatto che entrambi hanno una carattere molto forte e non facile da gestire.