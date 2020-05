Beatrice Valli risponde alle critiche degli haters: "Trovano del marcio su cose belle"

Beatrice Valli è una delle showgirl maggiormente seguite sui social e ha recentemente messo al corrente i fan della sua terza gravidanza, dimostrando una grande forza anche in questo periodo di emergenza. Sono arrivati molti commenti di affetto nei confronti della nota influencer per la nascita della terza figlia.

La Valli è riuscita a creare una famiglia perfetta, nonostate la giovane età, grazie alla storia d’amore con Marco Fantini. Allo stesso tempo non sono mancati i commenti offensivi nei confronti di Beatrice Valli, che ha voluto rispondere alle critiche ricevute. Il riferimento è agli haters, che non hanno perso tempo, criticandola per avere già tre figli a soli 25 anni.

La rabbia dell’influencer

Non è tardata la risposta della Valli che ha voluto mettere le cose in chiaro, dicendosi stanca di questo comportamento. E’ stata molto precisa la sua replica, la donna non ha usato mezzi termini: “Ognuno dovrebbe farsi i cavoli suoi”. Dopo le insistenti offese, Beatrice Valli ha deciso di intervenire per porre fine alle offese, pubblicando delle storie sulla sua pagina Instagram.

La donna ha colto inoltre l’occasione per ricordare il momento nel quale è divenuta madre per la prima volta, all’età di 17 anni. Ha continuato dicendo di aver letto i messaggi dicendosi affranta per la cattiveria presente sui social: “Purtroppo negli ultimi due o tre giorni ho letto diversi messaggi come questo sotto a pagine e articoli”.

Si è molto adirata nei confronti degli haters, queste le sue dichiarazioni: “Mi sembra davvero assurdo che nel 2020 ci siano ancora persone che criticano attraverso i social”. Ha proseguito dicendo di non poter accettare questo comportamento: “La cosa che mi dà più fastidio è che riescono a trovare del marcio su cose belle e positive, come fare figli”.