Beatrice Valli già in forma a sole due settimane dal parto

L’influencer venticinquenne Beatrice Valli ha dato alla luce la piccola Azzurra – nata dalla relazione con Marco Fantini – soltanto 15 giorni fa, esattamente lo scorso 13 maggio, ma è già tornata in forma dopo il parto. A riprova della sua forma ritrovata, la fashion blogger ha postato una sua foto su Instagram, in cui mette in risalto il ventre dopo la sua terza gravidanza.

Azzurra, infatti, è la terza figlia della Valli ed è arrivata dopo Alessandro (7 anni), il figlio avuto dall’ex compagno Nicolas Bovi, e dopo Bianca, la primogenita dell’ex corteggiatore Marco Fantini, nata nel 2017. Nelle sue Instagram Stories, dunque, Beatrice Valli ha postato una sua foto in slip in cui fa vedere la pancia senza mostrare il suo volto, coprendolo con un cuore arcobaleno, e ha scritto: “Due settimane dopo il parto. Non vi faccio vedere la faccia perché potreste spaventarvi“.

La foto mostra chiaramente come l’influencer stia tornando rapidamente in forma e come, a sole due settimane dal parto, ha già perso diversi chili. La stessa Valli ha svelato di avere già perso circa 8 chili dopo il parto e che per tornare in piena forma ne dovrà smaltire ancora una decina. In attesa delle nozze con Marco Fantini, soltanto rimandate, la giovane influencer dunque si sta godendo l’amore della sua famiglia e dei suoi figli.

Come ormai tutti sanno, la coppia si è scelta all’interno del programma televisivo di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. Negli ultimi giorni Beatrice Valli aveva anche confidato ai suoi fan un piccolo problema alla lingua di Azzurra, svelando questo particolare a Vanity Fair insieme al suo compagno e ponendo l’accento sul fatto che la loro è una famiglia normale e che per quanto vogliano essere trasparenti con tutte le persone che li seguono, non tutto si può mostrare e rendere pubblico.

Alcune cose devono restare in famiglia, com’è giusto che sia. Intanto, però, di certo la Valli sta riprendendo rapidamente la forma smagliante che aveva prima della gravidanza – certamente con i dovuti sacrifici che questo comporta – e sicuramente sarà invidiatissima da tutte le donne.