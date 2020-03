Barbara D’Urso e la preghiera in diretta, Paolo Bonolis: "Vuole impossessarsi anche del Vaticano"

In questi giorni, dopo il coronavirus, sui social tiene banco la “bislacca” decisione di Barbara D’Urso di recitare la preghiera “L’Eterno Riposo” in memoria di tutti i deceduti per colla di questa terribile epidemia che ha coinvolto tutta Italia. Un fido Matteo Salvini si è unito in preghiera con lei, facendo esplodere ancora di più la polemica.

In queste ore, ai microfoni della trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, anche Paolo Bonolis ha voluto esternare il suo pensiero e, con la sua solita ironia dissacrante, ha lanciato l’ennesima frecciatina alla sua collega. Vediamo come ha commentato questa inusuale decisione il conduttore di “Avanti un Altro”.

Il commento di Paolo Bonolis su Barbara D’Urso

Bonolis ammette di non aver assistito in diretta a questa performance, ma di esserne stato messo al corrente dalla moglie, Sonia Bruganelli: “Francamente non l’ho visto ma me l’ha raccontato mia moglie stamattina. Ha detto ‘Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri…”, e subito dopo arriva l’affondo.

“Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5″, ha sentenziato con non poca ironia e sarcasmo il presentatore, famoso e noto per le sue sferzate che colpiscono dritto al centro della questione, con una precisione chirurgica e spietata.

Ma ormai si sa, a Bonolis tutto si perdona e anche in questo caso ha saputo commentare con quella verve satirica che non lo mette mai nei guai. Le stesse affermazioni dette da altri avrebbero senza dubbio una chiave di lettura ben diversa.

Infine, ha commentato anche il suo personale periodo di quarantena: “Tutto sommato io sto bene, c’è gente che ha situazioni quotidiane di difficilissima gestione. Mi annoio, fondamentalmente il mio unico problema è che mi annoio in questa gestione ripetitiva, sembra il giorno della marmotta”, rivelando di divorare serie tv e film su Netflix e Sky.