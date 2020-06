Barbara D’Urso dichiara: "La rivalità non mi tocca"

Per il giornalista e conduttore Alfonso Signorini si parla di un futuro molto importante su Canale 5. Come riportato inizialmente da “Davide Maggio” e poi da “Tv Blog”, il direttore di “Chi”, dalla prossima stagione, potrebbe andare al timone di ben tre trasmissioni: il “Grande Fratello Vip“, il “GF Nip” e un talk show molto simile a “Buona Domenica”.

Questa indiscrezione, se confermata, ridimensionerebbe, e non di poco, il ruolo di Barbara D’Urso su Canale 5. Infatti il “Grande Fratello Nip“, fino alla scorsa edizione, veniva condotto proprio da lei, mentre questo presunto talk show in onda di domenica prenderebbe il posto di “Domenica Live”.

Le parole di Barbara D’Urso

Venerdì scorso la conduttrice ha terminato il suo impegno con “Pomeriggio Cinque” ed escludendo clamorosi colpi di scena questa trasmissione dovrebbe ritornare sicuramente nei palinsesti di Canale 5. La D’Urso, in una intervista al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, si dichiara molto felice per come sia riuscita a svolgere il suo compito, malgrado il duro periodo a causa dell’emergenza Coronavirus, rivelando di essere uscita più forte da questa vicenda.

Infatti, per tutto questo periodo, ammette con orgoglio di essersi prodigata al massimo per fare un servizio di informazione serio, grazie soprattutto a un ottimo gruppo di giornalisti con cui lavora e alla presenza costante dei collegamenti con scienziati e politici. Continuando a parlare dell’emergenza Coronavirus, la D’Urso si mostra molto pessimista sul cambiamento delle persone: “Non credo che diventeremo più buoni. Nonostante ciò però spero che ognuno tiri fuori il meglio di se per andare avanti. È un percorso difficile, ma non impossibile”.

L’ultima parte della sua intervista viene dedicata proprio alle ultime voci che vedono Alfonso Signorini in procinto di sottrarle il trono come regina di canale 5: “La rivalità non mi tocca. Per quanto riguarda le cattiverie dovute alle invidie, non perdo tempo ad arrabbiarmi. Chi me le indirizza deve stare proprio male”.