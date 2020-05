Barbara D’Urso compie 63 anni, la dedica all’ex Mauro Berardi

La conduttrice Barbara D’Urso, compie 63 anni. Si tratta di un compleanno questo, abbastanza anomalo e atipico per la conduttrice, che a causa del coronavirus dovrà rinunciare a qualsiasi tipo di festeggiamento. Nei giorni scorsi, Barbara ha molto parlato del suo compleanno, sia sui social che nelle sue trasmissioni, rimarcando come dovrà adeguarsi ai tempi che viviamo.

Insomma se da un lato non ci sarà nessuna festa, stile vintage, come quando la D’Urso compì 60 anni, dall’altro complice la tecnologia, potrà spegnere la candelina in videochiamata con i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, avuti dall’ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi, il quale tra l’altro è nato anche lui lo stesso giorno della D’Urso.

E così oltre ai figli, in collegamento ci sarà proprio Mauro, con il quale nonostante iniziali momenti di tensione, Barbara ha oggi un rapporto stupendo e difatti, proprio qualche giorno fa, la conduttrice ha dichiarato che Berardi è l’uomo che ha amato di più nella vita. E proprio al produttore cinematografico, la conduttrice ha dedicato un dolce messaggio postato sul suo profilo Instagram.

La D’Urso ha dapprima postato una foto in bianco e nero, che la ritrae giovanissima, proprio in compagnia di Berardi ai tempi del loro amore, e del grande attore Massimo Troisi. Allo scatto è seguita la didascalia: “Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui… era il 7 maggio del 1982. Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: ‘Adesso vi dovete sposare!’. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon Compleanno Mauro e buon compleanno a me!“.

Insomma, un legame quello tra Barbara D’Urso e Mauro Berardi che continua ancora oggi, nonostante la separazione avvenuta anni fa (difatti la loro relazione risale agli anni ’80), nonostante la burrasca del passato e nonostante oggi i figli siano ormai grandi. Il destino ha voluto che nascessero lo stesso giorno e oggi sono pronti a festeggiare insieme, seppur a distanza.