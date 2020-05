Barbara D’Urso e il post che divide il web: "Mauro, l’uomo che ho amato di più"

A breve saranno 63 candeline per la famosa conduttrice Mediaset Barbara D’Urso. In molti infatti gli hanno chiesto come trascorrerà il suo compleanno vista anche la situazione emergenziale, tutt’altro che risolta, dovuta al Coronavirus. La donna ha di recente pubblicato una foto di lei insieme al suo ex compagno Mauro Berardi.

Inizialmente Barbara aveva semplicemente postato la foto, affermando che in seguito avrebbe spiegato il motivo ed infatti la donna ha mantenuto la parola, affermando che il giorno 7 maggio sarà il suo compleanno, ma coincidenza vuole che sarà anche il compleanno del suo ex compagno, padre dei suoi figli, Mauro Berardi.

63 per lei, 77 per lui, una storia che Barbara, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiara essere stata forse la più importante della sua vita. Dall’amore dei due, a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, sono nati Emanuele e Giammauro. Ritornando al presente, Barbara rivela come trascorrerà il suo compleanno.

Infatti a tal proposito la donna racconta: “Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“.

A più riprese la donna racconta di come Berardi, nonostante non sia mai stata sposata con l’imprenditore, sia stato l’uomo della sua vita, tanto che, nonostante gli anni, sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia. Anche se in seguito la D’Urso ha avuto altre storie d’amore e persino un matrimonio (se pur finito), la donna ribadisce che con Mauro è stato un amore davvero speciale.

Ovviamente la foto succitata ha scatenato numerosi commenti, dividendo il web in due. C’è chi infatti asseconda la donna, sottolineando anche in maniera positiva il suo essere romantica, e chi invece, ancora una volta, trova spunto per criticarla, insomma i famosi detrattori e gli haters.