Awed rivela di aver partecipato a "L’isola dei famosi" per visibilità: "Ma non la rifarei"

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, che ha visto la conduzione di Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, è stata vinta da Simone “Awed” Paciello. Il ragazzo, anche con un po’ di strategia per andare avanti il più possibile, è riuscito a conquistare il pubblico da casa.

Nella giornata di ieri Awed ha rilasciato una intervista al sito “Leggo“, in cui parla della sua ultima avventura vissuta in Honduras. Ammette di aver accettato di far parte della trasmissione con l’obbiettivo di avere visibilità, ma a oggi non accetterebbe di sbarcare nuovamente sull’isola.

L’ultima intervista rilasciata da Awed

L’ex naufrago nonostante si sia attivato subito sui social network ammette di non aver sentito la mancanza degli smartphone e di altri mezzi di comunicazione in Honduras, siccome durante “L’isola dei famosi” ha pensato più al modo di come potersi sfamare. Lo youtuber infatti, a causa della sua perdita repentina di peso, è stato al centro di numerose critiche e, nel corso delle dirette, ha ricevuto alcuni privilegi. Parlando invece dei naufragi sottolinea che, a oggi, non ha rivisto ancora nessuno.

Successivamente spiega i motivi dietro alla sua partecipazione a “L’isola dei famosi”: “Mi serviva un posizionamento tv importante, un programma così di spicco mi avrebbe dato una visibilità non indifferente, volevo un contenitore che fosse noto al mondo dei grandi per farmi conoscere”.

Il suo sogno infatti resta quello di poter lavorare sul piccolo schermo oppure di poter diventare un comico, ed essendo appassionato di stand up comedy americana spera vivamente che tra un anno possa acquisire la giusta credibilità per poter sfondare in questo mondo.

Per quanto abbia ottenuto una buona visibilità nel programma, Awed rivela che non rifarebbe nuovamente questa esperienza: “Non ce la facevo più e quando torni alla realtà tendi a dimenticare quanto male sei stato prima, voglio tenere a mente quante volte avrei voluto abbandonare e non l’ho fatto”.