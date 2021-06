L’isola dei famosi, Awed vince la 15esima edizione del reality

Nella giornata del 7 giugno è terminata definitivamente la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Si tratta di un’annata piuttosto positiva per la trasmissione che, nonostante le problematiche causate del Covid-19, riesce a ottenere degli ascolti molto importanti.

Parlando invece della puntata finale, i sei finalisti di questa quindicesima edizione sono: Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Valentina Persia. Si è trattata di una sfida molto equilibrata sin da subito, siccome tutti i seguenti naufraghi sono riusciti a conquistare il cuore dei telespettatori oltre che avere un numero elevato di follower su Instagram.

Awed vince “L’isola dei famosi”

Inizialmente, per via di alcune prove e decisioni di altri naufraghi, vengono eliminati Beatrice Marchetti, Ignazio Moser e Matteo Diamante. Il ciclista ha fatto poi parlare durante la diretta per essersi rifiutato di proporre le nozze in diretta a Cecilia Rodríguez, rivelando che vuole tenere una parte della loro relazione in gran segreto.

I tre a sfidarsi in finale sono Awed, Andrea Cerioli e Valentina Persia, ove alla fine trionfa il giovane youtuber al termine di una serata incredibile e ricca di colpi di scena. Proprio Simone, insieme alla cabarettista romana, sono stati gli unici di questo televoto che hanno iniziato il gioco sin dal primo giorno.

Lo staff del ragazzo, sia via Twitter che su Instagram, ringrazia il pubblico che ha votato la sua vittoria in finale: “Raga è stato un onore seguire Awed con voi”. Per il neo vincitore de “L’isola dei famosi” la sua avventura in Honduras non è stata sempre rose e fiori, rischiando addirittura un addio anticipato a causa della sua perdita di peso, ma alla fine riesce a resistere portandosi a casa il massimo risultato.