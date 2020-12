Ariadna Romero rivela di essere stata contattata da Elisabetta Gregoraci

L’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia”, Pierpaolo Petrelli, è uno degli attuali concorrenti più amati ed apprezzati della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. A far particolarmente discutere in questi mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia è stato il particolare rapporto instaurato con l’ex moglie di Flavio Briatore, la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci (uscita volontariamente dal programma televisivo la scorsa settimana).

Nel corso della puntata andata in onda in prima serata ieri sera, lunedì 14 dicembre 2020, Pierpaolo ed Elisabetta hanno avuto modo di confrontarsi e chiarire i propri dissapori, promettendosi di rimanere amici e di continuare a coltivare il loro speciale rapporto anche al di fuori del programma televisivo di Canale 5.

L’ex velino è stato poi protagonista di una inaspettata e commovente sorpresa da parte della sua ex compagna, la modella brasiliana Ariadna Romero, con cui Pierpaolo ha avuto un bambino: il piccolo Leonardo. La sua ex compagna ha infatti rassicurato Pierpaolo sul percorso che sta facendo all’interno del reality show e gli ha consigliato di continuare così, anche per il piccolo Leo che lo sta seguendo da casa.

La sorpresa è stata particolarmente apprezzata anche da Elisabetta Gregoraci, che non ha in nessun modo nascosto le sue emozioni. Ariadna, a conferma di ciò, nelle ultime ore ha confidato, attraverso alcune Instagram stories pubblicate nel suo profilo personale, di essere stata contattata dopo la sorpresa proprio da Elisabetta Gregoraci.

Queste le parole di Ariadna Romero: “Mi ha scritto Elisabetta. Non era dovuto e scontato ma è stato un momento meraviglioso di complicità tra donne. E’ stata di una carineria e dolcezza disarmante”. La modella ha infatti ammesso di aver particolarmente apprezzato i messaggi ricevuti da Elisabetta, che hanno dimostrato la sua dolcezza e il suo interessamento per la storia di Pierpaolo.