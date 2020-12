GF Vip, confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: "Non ti voglio condizionare"

Nella puntata dell’11 dicembre è avvenuta la prima lite fuori dalla casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, entrambi concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Secondo molti dei telespettatori l’ex velino di “Striscia la notizia” sarebbe rinato da quando la Gregoraci avrebbe lasciato gli studi di Cinecittà.

Un pensiero che viene condiviso anche da Elisabetta Gregoraci, poiché nella puntata di lunedì negli studi ha attaccato Pierpaolo, accusandolo di essersi dimenticato di lei nel giro di poche ore. Pretelli rispondendo a queste accuse lancia una frecciatina: “Volevi che piangessi e stessi male tutto il tempo? La fase di sofferenza l’ho superata”.

Il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Quando Alfonso Signorini prova ad aprire una discussione con Pierpaolo Pretelli quest’ultimo si dichiara molto offeso per essere stato accusato da Elisabetta Gregoraci di non essere un vero uomo. Proprio per questo motivo ha ammesso che difficilmente possa nascere una storia d’amore, ma sicuramente vorrebbe continuare a essere suo amico.

Signorini successivamente manda tutti i concorrenti nella stanza da letto, facendo rimanere da soli Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. A prendere per prima la parola è la Gregoraci: “Quello che abbiamo vissuto qua dentro è molto bello. Quello che si vive fuori è un’altra cosa, non mi andava di rovinare l’affetto che si è creato tra di noi. Io non voglio condizionare il tuo percorso”.

Nonostante questo la Gregoraci sembra essere ancora molto legata a Pretelli e dichiara che vorrebbe avere un confronto più tranquillo una volta finito il GF Vip: “Mi sono offesa quando mi ha chiamato cara. Quello che abbiamo condiviso lo abbiamo fatto insieme, nessuno ti ha puntato una pistola”. Pretelli invece appare abbastanza dispiaciuto per i toni utilizzati nella scorsa puntata e fa un piccolo passo indietro, rivelando di essere stato giù in questi giorni ma di non essersi pentito di quello che ha fatto nelle scorse settimane con Elisabetta.