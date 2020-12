GF Vip 5, duro scontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Nessuno si immaginava che la nuova puntata del GF Vip 5 – la prima con Elisabetta Gregoraci in studio e non nella Casa, che ha lasciato volontariamente la scorsa settimana – vedesse uno scontro tra lei e il suo amico “speciale” Pierpaolo Pretelli. Uno scontro molto acceso, a tratti quasi una lite a muso duro, che ha visto lui prendersi una sorta di rivincita nei confronti della donna che l’ha snobbato per mesi, resistendo a tutte le avance ma facendo comunque la gelosa.

E in realtà anche in studio, dopo aver visto come in settimana Pierpaolo sia stato molto bene anche se lei non c’era più, l’ex signora Briatore è parsa molto infastidita. Ha subito precisato però che la sua non era gelosia, bensì un certo disappunto nel vedere come l’ex velino, che per settimane ha pianto per lei facendo la vittima e facendola passare sostanzialmente per carnefice, ora che è uscita sia apparso più sollevato che altro.

Pretelli furioso con la Gregoraci: “Volevi che stessi male?”

Elisabetta Gregoraci ha fatto notare a Pierpaolo Pretelli che una volta a casa, quando ha aperto il suo beauty-case, ha trovato un biglietto di lui con la scritta: “Mi mancherai… tutta questa casa mi parlerà di te”. Ha quindi sottolineato come sia stato incoerente, fingendo di soffrire e di provare chissà quale grande sentimento, mentre in realtà è bastato davvero poco (sono passati appena tre giorni da quando Elisabetta è uscita) non solo per dimenticarla, ma per sembrare più felice che mai.

Nel sentire queste parole, Pierpaolo si è infuriato e ha tuonato: “Volevi che stessi male?”. E poi ha spiegato di aver passato la fase della sofferenza già diverso tempo prima, quando si è reso conto – grazie agli aerei che arrivavano e ai misteriosi colpetti al petto a mo’ di segnale – che lei fuori aveva un altro e che con lui non ci sarebbe mai stato nulla.

“Ho voltato pagina, mi sento libero!” ha ribadito, arrabbiato, rivendicando il suo diritto di stare bene e di non dover mettere su la maschera della tristezza. Dopo queste parole la regia ha staccato dalla casa e Alfonso Signorini stava andando avanti con la scaletta, se non fosse che su canale 55, quello della diretta h24 del GF Vip, Pierpaolo era ancora arrabbiato e continuava a inveire contro Elisabetta per aver avuto la pretesa che lui stesse male per lei, nonostante non lo abbia mai voluto.

“Ora fa quella buona, quella che si è sentita tradita, ma di cosa?” ha urlato, “lei doveva dirlo subito che non c’è trippa per gatti! A oggi sono lucido e razionale, vedo cose che prima non vedevo. Ero scemo, ero imbambolato!”. Nel sentire queste nuove accuse, Signorini ha ridato la parola ad Elisabetta, che ha continuato a ribadire il concetto di prima: “Dispiace vedere un uomo che dopo tre giorni che sono uscita dalla casa ha avuto questo cambiamento”. Alla fine gli animi si sono calmati e sia Pierpaolo che Elisabetta hanno ribadito di essere amici e volersi bene, ma la sensazione di fastidio tra i due è rimasta.