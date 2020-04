Antonio Zequila parla della depressione: "È una malattia seria"

Il famoso concorrente del “Grande Fratello Vip“, Antonio Zequila torna a far parlare di sé. Un’edizione, quella di quest’anno, che ha visto come principale personaggio chiave proprio l’attore partenopeo; infatti Antonio a più riprese ha avuto numerosi litigi all’interno della casa, a causa dei suoi comportamenti a volte sopra le righe.

In molti infatti facevano fatica a capire la personalità dell’attore, ma è anche vero che Zequila a più riprese aveva raccontato la sua condizione psicologica passata. In precedenza infatti l’attore aveva sofferto di depressione, scaturita dalla morte del padre; una condizione che ha inciso molto su numerosi aspetti dell’attore, compresa la sua personalità

Oggi a distanza di molto tempo può dire fieramente di esserne uscito, ma continua a difendere molto coloro che continuano a soffrire di questa brutta patologia. Infatti a tal proposito Zequila si difende dalle accuse gratuite perpetrate nei suoi confronti da una ex concorrente del GF Vip. La concorrente in questione appare essere Antonella Elia, anche se Antonio non la menziona esplicitamente.

Infatti l’attore scrive un lungo messaggio su Instagram, pubblicando anche una foto di quando era giovane ed era insieme a suo padre: “Una ex concorrente del gfvip confonde la depressione con la personalità…lei che alterna il vittimismo smielato al suo egoismo congenito….la depressione è una malattia seria…è il cancro dell’anima….spero che il mio messaggio possa aiutare chi ne soffre….io vi ero caduto in seguito alla perdita di mio padre Giovanni.. e grazie al gf vip 4 ed alla sensibilità immensa di Alfonso Signorini […] ne sono uscito“.

La risposta in questione è scaturita da una diretta Instagram tra Antonella Elia e Asia Valente, in cui la Elia afferma: “Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito. A me Zequila non piace per niente, proprio zero“. Ovviamente tali parole sono arrivate all’orecchio di Zequila, che si è sentito citato in causa e per di più offeso; così risposto, concludendo il suo discorso: “Non bisognerebbe mai usare termini impropri…gratuitamente.. .dettati dalla mancanza di rispetto“.