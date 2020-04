Antonella Elia attacca Antonio Zequila, l’attore risponde con la foto di un serpente

I primi litigi tra Antonella Elia ed Antonio Zequila sono iniziati durante la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Questi attriti, nati appunti negli studi di Cinecittà, si sono trascinati anche sui social network.

L’ex valletta di Raimondo Vianello è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, in cui si sta rendendo protagonista di alcune dirette con alcuni vecchi inquilini del “GF Vip“, come Adriana Volpe e Asia Valente. Proprio con la giovane influencer lancia un duro attacco nei confronti di Antonio Zequila, ma l’attore non si tira indietro e risponde immediatamente a tono.

Scontro tra Antonella Elia e Antonio Zequila

La Elia, in questa diretta con Asia Valente, fa capire che il partenopeo non potrebbe mai essere il suo uomo ideale: “A me Zequila non piace per niente […]. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare”.

Zequila, invece, in un post mette la fotografia di un taipan, serpente australiano estremamente velenoso. A seguire afferma che nemmeno Antonella Elia è il suo tipo, poiché a lui piacciono le donne more, olivastre e mediterranee come Marina Fadda, la sua attuale fidanzata.

Ma la frecciatina nei suoi confronti non si ferma qui: “Il taipan occidentale…mi ricorda colei che si esprime parlando di negatività altrui ignobilmente…considerando l’età giovanile e la sua nullità espletata… ma solo grandi quantità di veleno che albergano nella mente di chi li esterna…. come il taipan… bellissima creatura ma velenosissima”.