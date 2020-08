Antonella Elia opinionista al GF Vip, il marito di Fernanda Lessa: "Che disgusto"

Antonella Elia, reduce della sua esperienza televisiva insieme al fidanzato l’attore Pietro Delle Piane come concorrenti della settima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia “Temptation Island“, affiancherà Pupo come opinionista della quinta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”. Al timone ci sarà nuovamente il giornalista televisivo Alfonso Signorini.

Antonella ha partecipato al noto reality show come concorrente duramente la scorsa edizione del programma televisivo, edizione vinta dalla bella influencer Paola Di Benedetto, facendo molto parlare di sè ed incontrando numerose critiche a causa dei continui litigi avuti con diversi concorrenti.

I telespettatori ricordano infatti i suoi numerosi litigi con Patrick Rey Pugliese, con Andrea Montovoli e con Fernanda Lessa. Il marito di quest’ultima, Luca Zocchi, non ha infatti particolarmente apprezzato la scelta di Mediaset di porre Antonella come opinionista della prossima edizione del reality show. Queste le sue dure parole, esternate attraverso uno sfogo nel suo profilo Instagram personale: “Che disgusto e che bassezza Endemol. Provo quasi pena per tutto ciò”.

Luca ha dunque sottolineato come a suo avviso questo testimoni l’occhio di riguardo con cui è sempre stata trattata Antonella Elia all’interno della casa più spiata di Italia, sostenendo come godesse di una particolare protezione da parte degli autori del programma televisivo che non l’hanno mai espulsa e sanzionata per alcuni comportamenti, a suo riguardo, non del tutto corretti tenuti nel corso del reality show e con i diversi compagni di avventura.

Il marito di Fernanda Lessa ha infine concluso il suo duro sfogo ribadendo come Antonella Elia abbia fatto una brutta figura durante la sua partecipazione, insieme al compagno con la quale sta avendo un riavvicinamento, nel villaggio delle tentazioni. Queste le sue esplicite parole: “Dopo aver fatto una figura becera di Temptation Island recitando male con il suo compagno sarà opinionista”.