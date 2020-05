Antonella Elia minaccia di agire legalmente contro Antonio Zequila

Antonella Elia e Antonio Zequila, ex protagonisti del reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip 4, continuano a far notizia e litigare a distanza, senza risparmiarsi offese, tanto da suscitare l’indignazione della showgirl che, dopo l’ennesima battuta al vetriolo, ha deciso di adire le vie legali contro l’attore.

Le querelle all’interno della casa più spiata d’Italia sembrano non cessare, nonostante si siano da tempo spenti i riflettori del popolare reality condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in autunno con una nuova edizione del format, insieme a Pupo. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha rievocato il suo nemico numero uno nel corso dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Live – Non è la d’Urso”, dove la Elia non ha mancato di lanciare l’ennesima frecciatina al suo ex collega di reality.

Antonella Elia minaccia di agire per vie legali contro Antonio Zequila

Il comportamento di Antonio Zequila nei confronti delle persone di sesso femminile è stato paragonato dalla Elia a quello di Marco Senise, dicendo: “Già il che un uomo vada a mettere in piazza la vita privata mia è una cosa che mi irrita parecchio…Di Antonio Zequila ne basta uno“; parole che hanno rievocato in molti la querelle tra Zequila e Adriana Volpe, in merito ad un loro presunto flirt avuto in passato.

Il commento fatto dalla Elia in favore della telecamera ha suscitato l’ira di Zequila, che è passato al contrattacco accusando stavolta la sua ex collega di avere un’ossessione nei suoi riguardi; poi la stoccata finale, perché il bell’Antonio ha definito la Elia “una cariatide restaurata“.

Ed è proprio sulle ultime esternazioni dell’attore che Antonella è ritornata nella giornata del 5 maggio scorso, in occasione di un collegamento Instagram con Andrea Montovoli, commentando con le seguenti parole: “Devo dire che mi riempie di complimenti (Antonio Zequila ndr.) L’ultima cosa che ha detto è che sono una cariatide con un solo neurone! Ma poi cosa vuol dire cariatide? Comunque ho deciso di querelarlo! Che ne pensi?“.

Andrea ha spiegato ad Antonella che quello di Zequila è un modo per indicare che una persona è tarda ed indolente. Insomma un’offesa bella e buona. Antonella porterà avanti la sua decisione di agire per vie legali o le sue saranno solo parole che cadranno nel dimenticatoio? Solo il tempo ci dirà se i due avranno occasione di rincontrarsi in tribunale.