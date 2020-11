Antonella Elia attacca nuovamente Elisabetta Gregoraci

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - La nota opinionista di GF Vip 5, Antonella Elia è senza dubbio famosa per esprimere le sue colorite opinioni senza mezzi termini. Evidentemente non apprezza molto l'ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, come concorrente e dunque l'ha criticata nel corso della diretta Instagram.