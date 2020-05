Antonella Clerici commenta il gesto di Chiara Ferragni: "Così si fa l’influencer"

Chiara Ferragni ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni per aver condiviso sul suo profilo Instagram delle dirette riguardanti alcune testimonianze ricevute in forma privata da alcune fan vittime di violenza. Storie drammatiche e raccapriccianti che hanno toccato nel profondo la giovane influencer, che non è riuscita a trattenere l’emozione, cedendo quindi al pianto.

La moglie di Fedez ha fatto anche una promessa: “Parlare di quello che è successo è il primo passo per superare il trauma e dare al carnefice ciò che si merita“. Il gesto della Ferragni è stato molto apprezzato da tanti, tra cui anche la conduttrice televisiva Antonella Clerici, che tramite Twitter si è complimentata per il bel gesto e le parole della moglie di Fedez, che ha deciso di aprire una finestra su fatti così sensibili, delicati, toccanti e drammaticamente reali e quotidiani.

Antonella Clerici si complimenta con Chiara Ferragni

La Clerici ha poi aggiunto: “Così si fa l’influencer“. Per Antonella il potere di un influencer è quindi questo, cioè quello di poter fare davvero servizio pubblico, facendo emergere delle realtà nascoste oppure mantenere sempre accesi dei fari su argomenti come la violenza sulle donne. Antonella ha poi proseguito il suo post scrivendo: “E’ così che si fa…Cercando di cambiare le cose portandole alla luce e usando la propria forza persuasiva per nobili cause“.

Antonella Clerici, nelle ultime ore, è andata all’attacco di chi sui social dà consigli su diete potenzialmente dannose, tuonando: “Bisogna chiudere questi profili…Bisogna denunciare queste istigazioni al suicidio verso i più giovani e i più deboli“. Fin troppo spesso in alcuni profili social si promuovono diete o prodotti dietetici che possono essere un rischio per la salute.

Intervistata da Mara Venier a Domenica In, la Clerici ha confermato che presto tornerà in Rai con dei nuovi progetti e c’è già chi ipotizza che la conduttrice possa tornare alle redini del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, spiazzando ancora una volta Elisa Isoardi, che non è riuscita a raggiungere gli ascolti della sua predecessora.