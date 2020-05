Il ritorno di Antonella Clerici in tv con nuovi progetti Rai

Una delle presentatrici Rai più apprezzate di sempre, l’ex padrona di casa del noto programma di cucina italiana “La prova del cuoco” Antonella Clerici, è da sempre un volto molto noto nel campo della conduzione televisiva. Numerosi sono stati i programmi da lei condotto, dallo show succitato, fino anche al Festival di Sanremo.

Ora la donna, dopo un lungo periodo di stasi, complice anche il periodo di lockdown determinato dal Coronavirus, appare più che pronta per ritornare in pista. Prima della chiusura emergenziale, infatti, sembra che la Clerici avesse in mente un programma del tutto nuovo.

Ovviamente con la chiusura generale tutto è stato inesorabilmente rinviato a data da destinarsi, andranno ora ridefiniti tutti i palinsesti, anche quelli della nuova stagione televisiva 2020/2021; d’altro canto, la stagione corrente appare agli sgoccioli. La Clerici confessa infatti che a breve ritornerà in televisione.

La presentatrice, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “Stiamo valutando una vecchia idea di un programma dalla casa nel bosco. Adesso sembra che possa cadere a fagiolo: un format nella natura, fuori dagli studi televisivi […] Sono almeno due anni che ci penso […] Sento che è l’idea giusta“. La donna infatti aggiunge che è in continuo contatto con il direttore di Rai Uno Stefano Coletta per capire come verrà organizzato il tutto.

L’idea di base era creare un programma emozionale, in grado di far breccia nei cuori dei telespettatori, ma in momento del genere, dove la parola d’ordine appare essere il distanziamento sociale, non è facile creare un programma dove alla base il contatto umano è fondamentale. Non resta dunque che attendere lo svolgersi della vicenda, e vedere l’ammiraglia Rai cosa riserverà per il futuro della Clerici e soprattutto come organizzerà il nuovo palinsesto televisivo.