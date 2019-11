Anna Falchi minimizza i cori razzisti contro Mario Balotelli

Il calciatore del Brescia, Mario Balotelli, è vittima ogni domenica di cori razzisti. Dagli spalti si elevano cori che alludono al suo colore della pelle, o altri sfottò, eppure Balotelli è italiano e gioca perfino in nazionale, nonostante abbia origini africane. Durante l’ultima partita giocata in serie A, contro il Verona, Super Mario (come viene soprannominato il calciatore) ha interrotto il gioco e scagliato il pallone in curva.

Purtroppo a quanto pare le discriminazioni non sono riservate solo a lui, ma anche a sua figlia Pia. La bambina, avuta dall’ex compagna, Raffaella Fico, a scuola sembrerebbe essere stata vittima di razzismo da parte di un’amichetta. A raccontarlo è stata la stessa Raffaela, la quale durante una puntata di “Storie italiane” ha spiegato che a sua figlia all’asilo è stata detta una frase alquanto incresciosa.

La frase in questione è: “Negra di merda“. Il dolore della Fico e la commozione nel raccontare la vicenda erano palpabili, così come il dispiacere per quanto accaduto al suo ex era tangibile. Difatti la stessa Fico ha ammesso di averlo visto dopo la partita e che era molto nervoso per quanto dovuto subire durante il match.

Chi invece ha minimizzato quanto accaduto è stata Anna Falchi. L’attrice ha dichiarato: “Balotelli, peraltro, non è neanche simpatico“. Essa ritiene che sono cose di calcio, che lei frequenta gli stadi e queste cose accadono e che i cori razzisti ad indirizzo di Balotelli, non sono legati alle sue origini africane, ma a questioni di altra natura.

La Falchi ha difatti dichiarato: “Io frequento gli stadi, so che queste cose succedono spesso, ritengo invece gravi gli atti di bullismo nei confronti della bambina“. Insomma la Falchi nonostante abbia minimizzato quanto accade a Balotelli, ha però ammesso la gravità degli insulti rivolti a sua figlia Pia. Chissà cosa ne pensano sia Mario Balotelli che la stessa Raffaella Fico di quanto asserito dalla Falchi. Non resta che attendere eventuali risposte.