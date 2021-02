Angela da Mondello risponde alle accuse della Clerici: "Dovete conoscere davvero chi è Angela"

In una recente intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano” Antonella Clerici ha voluto parlare del “Grande Fratello Vip” e delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Sui talk show condotti dalla “Barbarella” rivela di apprezzare poco il fatto che escano fuori personaggi molto controversi.

Successivamente fa l’esempio di Angela da Mondello: “Mi ricordo quella roba lì del ‘Coviddi’. Una roba assurda. Tu puoi dare spazio a una roba del genere? Non puoi. Tu educhi i nostri giovani a fare quella roba lì per diventare famosi e avere più follower. Non esiste al mondo. Bisogna recuperare in tutti i lavori la competenza”.

Angela da Mondello risponde ad Antonella Clerici

Approfittando anche del clamore mediatico, Angela da Mondello ha voluto rispondere all’ex conduttrice de “La prova del cuoco” con delle storie pubblicate su Instagram. La donna si rivela molto dispiaciuta per delle dichiarazioni così dure nei suoi confronti, non nascondendo comunque di provare una certa simpatia per la Clerici.

Le storie di Angela da Mondello iniziano con un pizzico di ironia, ringranziando l’ex conduttrice del “Festival di Sanremo” per aver fatto il suo nome. Angela dichiara che il suo non è un attacco, che rispetta la Clerici come conduttrice televisiva, ma che in realtà non la conosce di persona, come la Clerici non conosce lei e che quindi non è giusto che la presentatrice insinui determinate cose. Conlude poi mandando un grosso bacio alla conduttrice e aggiunge: “Dovete conoscere davvero chi è Angela. […] Io non ho fatto nulla di male, non ho mai criticato nessuno e mai lo farò”.

Ormai la popolarità della signora “Non ce n’è Coviddi” con il passare dei mesi sta scemando, a tal punto da ricevere una frecciatina da Lele Mora. Il personaggio televisivo, diventato recentemente suo agente durante, ha rivelato che Angela da Mondello non viene chiamata più ne in televisione nè per le serate.