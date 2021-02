Antonella Clerici contro Angela da Mondello: "Assurdo e diseducativo"

Antonella Clerici ha preso parte ad una diretta con IlFattoQuotidiano e ha detto la sua opinione sulla televisione moderna. Secondo la donna, i programmi televisivi danno spazio a molte persone che non hanno nulla da dire ed ha preso l’esempio di Angela Chianello soprannominata Angela da Mondello.

Angela da Mondello, infatti, è diventata abbastanza nota dopo un’intervista fatta da un’inviata di Barbara D’Urso. Durante l’intervista, Angela ha pronunciato la frase che l’ha resa famosa: “Non ce n’è coviddi“. Dopo queste parole, la donna è stata molto insultata da parte del mondo del web e non solo, quindi Barbara D’Urso decise di chiamarla in studio per potersi difendere.

Da lì la notorietà di Angela Chianello è aumentata a tal punto che i social della donna si sono riempiti di seguaci. La notorietà di Angela da Mondello non piace ad Antonella Clerici. Quest’ultima ha infatti ha affermato: “Oggi uno fa una sparata su Twitter e diventa personaggio per un giorno, lo intervistano. Mi ricordo quella roba lì del “Coviddi. Una roba assurda. Tu puoi dare spazio a una roba del genere? Non puoi”.

La Clerici ha pensato anche ai giovani, infatti ha dichiarato che i giovani vengono educati a fare gesti simili per diventgare famosi ed aver più followers. La presentatrice pensa che, per andare in tv, bisogna saper parlare con i verbi giusti ed avere un buon bagaglio culturale. La donna ha detto la sua anche sul mondo dei reality, affermando che non trova di buon gusto quel tipo di televisione.

Ha poi aggiunto: “C’è il nulla cosmico, per questo nascono problematiche sul nulla.”, per proseguire dicendo che questo tipo di televisione lei non riuscirebbe a farla. “Facciamolo con gente che abbia qualcosa dire, mettiamo anche degli sconosciuti ma che abbiano un loro mondo da raccontare”. La Clerici è molto decisa e la sua opinione sembra molto chiara, sono molti i telespettatori che appoggiano le sue parole, ritendendo alcuni personaggi vuoti ed alcuni programmi diseducativi.